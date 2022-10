Formula 4: Monza apre il rush finale del campionato italiano

La serie torna in pista sul circuito di Monza per il penultimo appuntamento in calendario. Obiettivi chiari per Weug, Camara e Wharton.



Il mese di ottobre vede in programma i due round conclusivi del campionato Italiano Formula 4. Si parte questo weekend dal circuito di Monza, con un appuntamento tra i più attesi della stagione. Per i tre piloti della Ferrari Driver Academy (FDA) sarà un fine settimana impegnativo quanto affascinante, con in pista ben 45 monoposto che si affronteranno nel tradizionale format di tre gare.



Situazione. Rafael Camara arriva a Monza occupando la seconda posizione nella classifica generale, con all’attivo due vittorie, cinque piazze d’onore e un terzo posto. Il pilota brasiliano può contare su 201 punti, mentre James Wharton (quarto assoluto) ha confermato un’ottima regolarità e quattro podi. Anche Maya Weug può contare su un trend positivo, confermato da tre piazzamenti nella top-8 nelle ultime quattro gare. “Stiamo entrando nella fase conclusiva di una stagione molto combattuta – ha commentato il direttore di FDA, Marco Matassa – e l’obiettivo è chiudere in crescendo. Rafael, nonostante stia disputando la sua prima stagione in Formula 4, si è confermato stabilmente in zona podio, e a Monza proverà ad aumentare il suo bottino di successi di tappa. James è ormai vicino al suo primo successo nella categoria, mentre Maya sta confermando un deciso passo avanti. Quello di Monza non sarà un weekend semplice considerando l’elevato numero di monoposto in pista. Gli episodi saranno cruciali, servirà concretezza e sarà vietato sbagliare”.



Programma. Il fine settimana entrerà nel vivo sabato con le due sessioni di qualifica che scatteranno alle 8.30 e 8.55. Squadre e piloti torneranno in pista alle 15.10 per la prima delle tre gare del fine settimana. Anche domenica sarà la Formula 4 ad aprire la giornata, con Gara-2 in programma alle 9.10, mentre la terza corsa del fine settimana scatterà alle 17.