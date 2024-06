Formula 2: Zandvoort amara per Bearman e Leclerc

In un weekend caotico i due piloti della Driver Academy hanno pagato imprevisti e circostanze sfortunate. Dopo un fine settimana da dimenticare in fretta il focus è già su Monza.

L’appuntamento di Zandvoort, undicesima tappa del calendario Formula 2, si è conclusa con molta frustrazione per Oliver Bearman e Arthur Leclerc. La prima corsa del fine settimana non ha assegnato punti poiché interrotta con bandiera rossa nel corso del primo giro, mentre la Feature Race ha visto Bearman obbligato al ritiro dopo essere stato speronato da un avversario e Leclerc costretto ad accontentarsi della quattordicesima posizione.

Tutto storto. “È accaduto tutto ciò che poteva andare contro di noi – ha commentato Oliver – ed è difficile da accettare perché ci siamo confermati molto veloci: nella Feature Race sono stato tamponato alla prima curva dopo il via e successivamente speronato da un altro avversario. Che dire, una giornata molto, molto sfortunata, ma se devo giudicare ciò che era sotto il controllo mio e della squadra sono soddisfatto. Ora non resta che concentrarsi sul prossimo fine settimana a Monza”. Per Leclerc i problemi sono iniziati già in qualifica. “Le tre bandiere rosse non mi hanno permesso di potermi qualificare come avrei potuto – ha spiegato Arthur – mentre nella Feature Race abbiamo avuto un problema al pit-stop che mi ha fatto perdere diverse posizioni, e su questa pista rimontare è molto difficile. Tutto ciò non mi ha consentito di poter concludere la corsa in zona punti, ed è un peccato perché, visti i tempi sul giro, sarebbe stato un traguardo ampiamente alla nostra portata”.

Sprint Race. Un’ora prima del via della Sprint Race è arrivata sul circuito una fitta pioggia. Mentre i piloti si preparavano sulla griglia di partenza l’intensità è aumentata, e la direzione gara ha imposto la partenza dietro la Safety Car. Al via Bearman ha subito superato Juan Manuel Correa in curva 1, la famosa “Tarzan”, portandosi in terza posizione. Poco dopo, all’uscita della Hugenholtz un contatto tra Jak Crawford e Ralph Boschung ha innescato una pericolosa carambola che ha coinvolto anche Kush Maini. La dinamica dell’incidente è stata molto violenta, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze per i piloti. La direzione gara ha immediatamente sospeso la corsa in regime di bandiera rossa, e una volta liberata la pista dalle auto danneggiate è emerso un problema alle barriere di protezione che ha richiesto trenta minuti di lavoro. Terminato l’intervento c’è stato un peggioramento delle condizioni meteo, e la corsa è stata definitivamente cancellata senza assegnazione di punti, non essendo stati percorsi almeno due giri lanciati. Per Bearman, dunque, niente punti né podio nonostante fosse in terza piazza.

Feature Race. La gara principale del weekend ha preso il via in condizioni di pista umida. Bearman ha montato gomme da asciutto, mentre Leclerc ha optato per le rain. La corsa ha preso il via con partenza lanciata, ma al primo giro la scivolosità del tracciato ha creato problemi a chi ha deciso di utilizzare le slick. Bearman in curva 1 è stato tamponato da Correa finendo nella via di fuga e precipitando al 14° posto. La gara è stata congelata con l’ingresso in pista della Safety Car, ed è ripresa al termine del terzo passaggio. L’asfalto si è asciugato rapidamente, e per Leclerc è stata necessaria una sosta anticipata (quinto giro) per passare alle slick, un’operazione che è stata più lunga del previsto. Al nono passaggio la vettura di sicurezza è tornata nuovamente in pista a causa di un incidente accaduto a Theo Pourchaire, rientrando dopo cinque giri con Bearman in sesta posizione. Al via Oliver superato Victor Martins, ma alla curva 3 il pilota francese lo ha attaccato all’interno accompagnandolo contro le barriere esterne, manovra che è costata al francese una penalità di dieci secondi, ma che purtroppo ha messo fine alla gara di Bearman, costretto al ritiro per i danni riportati dalla sua monoposto. In salita la corsa di Leclerc, che ha ripreso la gara 17°, finendo 14° sotto la bandiera a scacchi.