Formula 2: atto finale a Yas Marina

Dopo ben undici settimane di sosta, Oliver Bearman e Arthur Leclerc tornano in pista ad Abu Dhabi per l’appuntamento conclusivo della stagione FIA Formula 2.

Il weekend che si appresta ad iniziare sul circuito di Yas Marina è ormai un appuntamento classico del calendario di Formula 2. Si tratta di una volata finale per tutti coloro che hanno obiettivi di classifica, ma il bottino di tappa interessa molto anche in ottica mercato, visto che già da tempo sono in corso le trattative che daranno forma alla griglia di partenza della prossima stagione. L’attività in pista riprenderà dopo una sosta molto lunga, iniziata all’indomani della tappa di Monza dello scorso settembre. Questo comporterà per i piloti uno sforzo extra per ritrovare nel minor tempo possibile l’affiatamento con la monoposto, messo a dura prova dallo stop forzato di quasi tre mesi. Oliver Bearman proverà a concludere nel migliore dei modi la sua brillante stagione d’esordio nella categoria che finora lo ha visto ottenere quattro successi, l’ultimo dei quali nella Feature Race di Monza. Berman occupa la sesta posizione assoluta nella classifica generale (130 punti all’attivo) con buone possibilità di giocarsi la top-4 finale ed il titolo di “rookie” dell’anno. A rendere ancora più speciale il suo weekend di Yas Marina sarà la presenza in pista nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 con il team Haas, a completamento del programma iniziato nelle prove del venerdì del Gran Premio del Messico, dove aveva ottenuto subito ottimi riscontri.

Leclerc. Anche Arthur Leclerc punta a chiudere con un buon weekend una stagione 2023 contraddistinta da diversi episodi sfortunati che non hanno consentito al pilota monegasco di concretizzare il suo potenziale in risultati in grado di muovere la classifica. Nella precedente tappa di Monza, Arthur ha ritrovato una buona performance e la zona punti, slancio che conta di confermare nel lungo e impegnativo fine settimana di Abu Dhabi.

Programma. Il programma del weekend di Yas Marina scatterà venerdì con la sessione di prove libere in programma dalle 11:05 locali (8.05 CET) per proseguire dalle 15 (12 CET) con la sessione di qualifica. La Sprint race scatterà sabato alle 16.20 (13.20 CET), sulla distanza di 23 giri, mentre la Feature Race che concluderà il fine settimana e la stagione 2023 è in programma domenica con partenza alle ore 13.15 (10.15 CET) sulla distanza di 33 giri.