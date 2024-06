Nel fine settimana Wharton, Taponen e Nobels saranno in pista per l’ultimo appuntamento della serie tricolore. Obiettivo podio con un occhio alla classifica generale.

Il campionato italiano di Formula 4 è giunto all’appuntamento finale della stagione 2023. Ad ospitare l’ultimo round in calendario sarà il circuito di Vallelunga, pista sulla quale i tre piloti della Ferrari Driver Academy coinvolti avranno l’opportunità per puntare al podio e a una buona posizione nella classifica finale di campionato. “Siamo giunti all’ultimo atto di un campionato italiano caratterizzato da tanti alti e bassi – ha spiegato il direttore di FDA, Marco Matassa –. Nel weekend di Vallelunga Wharton avrà tutto ciò che serve per chiudere la stagione con dei buoni risultati, e anche Taponen punterà in alto dopo il rammarico della tappa precedente sul circuito del Mugello. La stagione di Tuukka è stata contraddistinta da diversi episodi che hanno condizionato la sua posizione nella classifica generale, e credo che se riuscirà a completare un fine settimana senza imprevisti potrà mettere insieme un buon bottino”.

James. Wharton ha concluso la tappa precedente sul circuito del Mugello con una buona terza posizione, confermando di avere il potenziale per puntare alla top-3 anche sul circuito di Vallelunga. Il diciassettenne australiano occupa la quarta posizione nella classifica generale (con 177,5) e anche se l’aritmetica lascia ancora aperte delle possibilità, nel suo caso l’aggancio alla top-3 nella classifica generale è realisticamente difficile, avendo un gap di 62,5 da Ugo Ugochukwu, al momento terzo assoluto.

Tuukka. Alle spalle di Wharton la classifica vede Taponen, quinto a quota 145 punti. Il sedicenne finlandese al Mugello ha confermato un buon potenziale, pagando però un prezzo elevato a causa dello stallo al via di Gara-1, corsa in cui scattava dalla prima fila. Per Taponen il fine settimana di Vallelunga è un’opportunità di riscatto, così come una chance per concludere nel modo migliore la sua prima stagione in monoposto. Anche per Aurelia Nobels l’ultimo atto della serie italiana rappresenta un’opportunità per raccogliere i frutti del lavoro di crescita portato avanti nel 2023. Per la sedicenne brasiliana l’obiettivo è trovare la top-10, risultato sfiorato in più occasioni durante la stagione.

Programma. Il fine settimana entrerà nel vivo il pomeriggio di venerdì, con la disputa delle due sessioni di qualifica (ore 16.10 e 16.35) da 20 minuti ciascuna. Sabato scatterà con Gara-1 alle 11, cui seguirà la seconda corsa in programma alle 16.45. La gara che concluderà la trasferta di Vallelunga e il campionato 2023 scatterà domenica alle 11.