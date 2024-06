Concluso a Fiorano il secondo scouting camp

Emanuele Olivieri, Mattia Colnaghi, René Lammers e Tomass Stolcermanis hanno concluso il secondo Scouting Camp organizzato dalla Ferrari Driver Acadamy nell’ambito della partnership con ACI (Automobile Club d’Italia). I ragazzi sono stati impegnati in prove che hanno messo in risalto le loro capacità fisiche, le attitudini e la predisposizione mentale alla gestione di una vita sportiva intensa, dentro e fuori la pista.

Casco in testa. Come sempre il momento più importante è stato quello in pista, che ha visto i ragazzi impegnati a Fiorano al volante delle monoposto di Formula 4 portate dal team Prema ed equipaggiate con gomme Pirelli identiche a quelle in uso nel campionato italiano. Concluso il Camp, i ragazzi hanno fatto ritorno a casa mentre gli esperti della Ferrari Driver Academy analizzeranno nel dettaglio tutti i dati raccolti e decideranno se tra i quattro ci sia qualcuno che merita di essere invitato alle Scouting World Finals, l’atto finale di selezione dei talenti che avranno la possibilità di entrare a far parte della Ferrari Driver Academy.