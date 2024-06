Missione ‘Down under’ per Bearman e Beganovic

Nella tappa di Melbourne i due piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy puntano a scalare posizioni nelle rispettive classifiche di campionato. Oliver tornerà al volante della monoposto di Formula 2 su una delle sue piste preferite.



Un volo di oltre venti ore ha portato squadre e piloti nell’emisfero australe, destinazione stato di Victoria. Il circuito di Albert Park, nel cuore di Melbourne, ha ospitato per la prima volta la scorsa stagione i campionati Formula 2 e Formula 3, raccogliendo il consenso di tutti i piloti. Per Oliver Bearman e Dino Beganovic la trasferta australiana sarà un crocevia importante nell’ottica degli obiettivi stagionali. “Ollie” è chiamato a recuperare un gap importante nella classifica generale, che lo vede ancora a quota zero punti dopo le prime due tappe in calendario.

Obiettivo rimonta. Dopo i problemi tecnici che hanno compromesso il bottino del primo weekend stagionale, Bearman è stato chiamato dalla Scuderia Ferrari per sostituire Carlos Sainz nel Gran Premio d’Arabia Saudita, un’opportunità sfruttata al meglio dall’inglese, che ha chiuso la gara d’esordio in Formula 1 in settima posizione. “Ora ho più punti nella classifica del mondiale di F.1 che in F.2”, ha commentato sorridendo Ollie dopo la bandiera a scacchi di Jeddah. Bearman è stato infatti impossibilitato (come previsto dal regolamento) a proseguire il weekend di gara nella serie cadetta dopo aver ottenuto la pole position nelle qualifiche di giovedì. Ora lo attende il terzo appuntamento stagionale, un weekend in cui la missione è recuperare più punti possibili. “Non vedo l’ora di risalire sulla mia monoposto di Formula 2 – ha spiegato Bearman –. Il weekend di Jeddah era iniziato molto bene con la conquista della pole position, poi non ho potuto capitalizzare il vantaggio che avrei avuto soprattutto nella feature race. Lo scorso anno quella di Melbourne è stata tra le mie piste preferite, quindi non vedo l'ora di uscire dai box e tornarci a girare. L’obiettivo è ripartire da quanto di buono abbiamo fatto nelle qualifiche di Jeddah, e conquistare più punti possibili per risalire posizioni nella classifica generale”.

Dino. La situazione di Bearman è simile a quella di Beganovic. Per la Formula 3 la trasferta australiana è la seconda in calendario dopo l’esordio in Bahrain, weekend nel quale Dino è stato inizialmente grande protagonista (con la conquista della pole position) pagando però un prezzo molto elevato a causa di un problema tecnico al via che ha compromesso la sua Feature Race e per colpa di un contatto al via della Sprint Race. Il passo mostrato in entrambe le corse di Sakhir è stato di valore assoluto, e questo fa bene sperare in vista del fine settimana di Melbourne. “Non vedo davvero l’ora di tornare in pista dopo il Bahrain – ha commentato Beganovic –. L’obiettivo è confermare il ritmo che abbiamo avuto a Sakhir, dove sia la conquista della pole che il passo gara ci hanno dato indicazioni molto positive. Vogliamo riprenderci i punti lasciati sul campo. Lo scorso anno ho debuttato su questo circuito e mi è subito piaciuto, la combinazione di tratti guidati con punti in cui si raggiungono velocità molto elevate rende la guida impegnativa ma emozionante”.

Programma. Per squadre e piloti di Formula 2 il fine settimana di Melbourne scatterà venerdì con il turno di prove libere alle 10 locali (0.00 CET), seguito alle 17.30 (7.30 CET) dalla sessione di qualifica. Sabato si tornerà in pista per la sprint race (alle 14.15, 4.15 CET) mentre domenica la Feature Race scatterà alle 11.35 (1.35 CET). Programma simile per la Formula 3: venerdì le prove libere saranno alle 8.50 (22.50 CET di giovedì notte), seguite dalla sessione di qualifica alle 14 (4 CET). La Sprint Race scatterà sabato alle 11.15 (1.15 CET), mentre la Feature Race è in programma domenica alle 9.05 (23.05 CET di sabato).