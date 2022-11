Arthur Leclerc in Formula 2 con DAMS

Arthur Leclerc segue Oliver Bearman, compagno della Ferrari Driver Academy, in Formula 2. Il pilota monegasco gareggerà con i colori del team DAMS.

Esordio nei test. Arthur nella scorsa stagione ha gareggiato in Formula 3 dove si è piazzato sesto con una vittoria – ottenuta a Silverstone – e un podio. Il monegasco ha inoltre vinto il campionato asiatico di Formula Regional tra gennaio e febbraio con quattro vittorie e cinque podi. Per lui i primi chilometri al volante di una vettura di Formula 2 arriveranno questa settimana, quando la categoria scenderà in pista per tre giorni di test sulla pista di Yas Marina, ad Abu Dhabi.

Pronto alla sfida. Arthur si è detto “molto felice di salire di categoria con DAMS nel 2023. Si tratta di un team che ha vinto tanto e spero anch’io di poter fare altrettanto contribuendo a scrivere nuove pagine della storia di questa squadra. C’è molto lavoro da fare prima del via del campionato, previsto a marzo in Bahrain, e non vedo l’ora di iniziare a provare la monoposto ad Abu Dhabi”.