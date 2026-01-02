Alba Larsen è nata il 12 dicembre 2008 a Roskilde, Danimarca, ed è entrata a far parte della Scuderia Ferrari Driver Academy dal 1° gennaio 2026.

Dopo aver iniziato nel karting, ha conquistato l’ultima edizione del programma FIA Girls on Track – Rising Stars organizzato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile in collaborazione con la Scuderia Ferrari Driver Academy e ha debuttato nelle competizioni per monoposto a fine 2024. Nel 2025 Alba ha gareggiato nella F1 Academy con il team MP Motorsport, dove è stata costantemente tra le protagoniste: su otto gare ha ottenuto sette piazzamenti a punti, inclusi un quarto posto come suo miglior risultato, quattro quinti, un settimo e un ottavo posto. Con 70 punti è ha terminato la stagione in settima posizione.

Questo rendimento le ha permesso di attirare l’attenzione della Ferrari, che l’ha inserita nella propria Academy per proseguire lo sviluppo nelle categorie propedeutiche, con programmi agonistici che per il 2026 sono relativi a F1 Academy 2026, dove sarà in gara con la vettura del team MP Motorsport con la livrea della Scuderia Ferrari HP e nel campionato F4 British Championship.