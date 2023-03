Tomasz Poradzisz, 26 settembre 2005, Polonia

Fan della Formula 1 fin da giovanissimo, grazie alle gesta del connazionale Robert Kubica, Tomasz Poradzisz, detto “Tomek”, si cimenta nel gaming a partire dal 2017.

In pochi anni conquista per tre volte il campionato F1 Series polacco e nel 2022 domina, con 6 vittorie in 12 gare, la F1 Esports Series Challengers nella categoria PC.

Lo stesso anno debutta anche nella F1 Esports Pro Series con il team Sauber Esports, prendendo parte a quattro gare e attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori in occasione del GP d’Olanda, dove partendo dall’ultima posizione è riuscito a conquistare il decimo posto e il titolo di “Driver of the Day”.

A soli 17 anni è pronto per confermare le sue ottime prestazioni al volante dello Scuderia Ferrari Esports Team.