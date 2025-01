John Evans, 24 marzo 2004, Inghilterra (Regno Unito)

Nato nel 2004, John Evans si è cimentato nel calcio e nel golf da bambino, prima di iniziare a competere in ambito sim racing a partire dal 2017.



Protagonista su piattaforma Xbox nei primi anni, ha poi proseguito la sua carriera su PC nel sim racing dal 2019 con il gioco F1, partecipando alla F1 Esports Challengers Series nel 2022.



Nello stesso anno entra a far parte del team di Aston Martin, partecipando al campionato mondiale F1 Sim Racing nel 2022 e nella stagione 2023/2024.



A partire dal 2025 fa parte della line up F1 dello Scuderia Ferrari HP Esports Team nel ruolo di terzo pilota.