Un’estate rovente per lo Scuderia Ferrari Esports Team

È stato un mese di luglio ricco di soddisfazioni per lo Scuderia Ferrari Esports Team. Dalle promettenti vittorie nei campionati PSGL e WOR di Bari Broumand e Nicolas Longuet, presente anche al GP di Gran Bretagna per supportare Charles Leclerc e Carlos Sainz in attesa dell’inizio del campionato F1 Esports, fino ad arrivare agli acuti su piattaforma rFactor2 e Assetto Corsa Competizione, determinanti per vivere un’estate da assoluti protagonisti.

Formula Sim Racing – Dopo la vittoria nel GP del Canada, Dennis Jordan ha conquistato il suo secondo successo consecutivo nel GP di Gran Bretagna, arrivando a sole sette lunghezze dal primo posto in classifica generale. Performance in crescendo anche per Alex Siebel, arrivato quinto a Silverstone e determinante per la corsa al titolo costruttori che vede lo Scuderia Ferrari Esports Team attualmente al secondo posto.

Con due gare in programma in poche settimane, agosto potrebbe essere un mese decisivo per le ambizioni del team in Formula Sim Racing, ma non solo. I piloti, infatti, torneranno a correre su piattaforma rFactor2 anche a ruote coperte a partire dal 19 agosto con la gara pre-season del Virtual Endurance Championship, con Timotej Andonovski pronto a competere su vettura LMP2 per la 2 ore di Monza.

SRO Esports – Sempre in tema endurance, ma su Assetto Corsa Competizione, luglio ha portato punti pesanti con il quarto posto nella classe pro alla 24 ore di Spa valevole per il campionato SRO Intercontinental GT Challenge Esports. Jordan Sherratt, Chris Harteveld, Andrea Capoccia e Jonathan Riley hanno dato prova di grande spirito di squadra nonostante le difficili condizioni meteo e qualche episodio sfortunato, rilanciandosi in classifica dopo lo zero della gara di Kyalami e con ancora due gare da disputare.

Manca soltanto una gara, invece, alla conclusione della SRO Sim Pro Series, ma la lotta al titolo piloti è ancora aperta con Chris Harteveld a soli nove punti dalla vetta, dopo il terzo posto conquistato al Nürburgring per merito di un fondamentale gioco di squadra con Jordan Sherratt, che ha chiuso in quarta posizione. Si è trattato del miglior risultato dello Scuderia Ferrari Esports Team in questo campionato e, in vista della gara finale di Barcellona del 1° ottobre, non si possono escludere ulteriori sorprese.

Prossimi appuntamenti – L’estate rovente degli esports prosegue il 6 agosto con la gara d’Imola di Formula Sim Racing, per poi regalarci un sabato 19 agosto ricco d’azione con la gara di pre-season del VEC (la 2 ore di Monza) e la 10 ore di Suzuka del campionato SRO Intercontinental GT Challenge Esports. Il giorno dopo è ancora tempo di monoposto a ruote scoperte, con il GP del Belgio di Formula Sim Racing. Da non perdere anche gli appuntamenti settimanali di PSGL e WOR in preparazione della stagione F1 Esports e le dirette Twitch sul canale @FerrariEsports per tutti i momenti salienti.