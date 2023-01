F1 Esports Pro Championship: lo Scuderia Ferrari Velas Esports Team vuole chiudere in crescendo

Lo Scuderia Ferrari Velas Esports Team è pronto a dare il massimo per chiudere in crescendo la stagione 2022 del Pro Championship della F1 Esports Series, in programma da oggi a venerdì. Ancora una volta tutti i tre piloti della squadra, Brendon Leigh – che con il terzo posto nella gara di Austin, nel round 3, ha ottenuto il miglior risultato stagionale per il team –, David Tonizza e Fabrizio Donoso, saranno al volante in almeno una gara.



Tre piste tra le più amate. Il calendario del quarto e ultimo appuntamento stagionale propone tre piste extraeuropee tra le più amate del Mondiale. Si comincia oggi con l’ottovolante più famoso del mondo, il Suzuka Circuit, sul quale a dare battaglia a bordo delle F1-75 saranno Brendon Leigh e Fabrizio Donoso. Domani è invece in programma il Gran Premio di San Paolo sul circuito di Interlagos, con line-up invariata, mentre venerdì Donoso lascerà il posto a David Tonizza che ha preparato in maniera specifica il Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina.



Programma. Le vetture – sulla piattaforma di gioco F1 2022 – oggi andranno in pista per le qualifiche alle ore 15.05 CET, mentre il via della corsa sarà alle 18.50. Domani e venerdì le qualifiche saranno alle 16.30 CET, mentre la gara comincerà alle 20.30 con partenza alle 20.50. La diretta sarà visibile sul canale YouTube di Formula 1 e sul canale FerrariEsports di Facebook.

Brendon Leigh, Sim Driver #72

Le ultime gare sono alle porte, siamo cresciuti molto come squadra nel corso della stagione. Abbiamo l'opportunità di chiudere l'anno in crescendo! È quello che intendiamo fare, e personalmente vorrei ringraziare tutta la squadra per le innumerevoli ore di duro lavoro, il supporto e la continua dedizione per consentirci di scendere in pista e dare il nostro meglio.

Fabrizio Donoso, Sim Driver #8

Siamo all’evento finale, l'obiettivo è finire con un risultato positivo e sono sicuro che possiamo ottenerlo lavorando da squadra. L'energia e la motivazione per fare bene non mancano, si giocherà molto di tattica guardando la classifica di campionato e saremo pronti a cogliere ogni opportunità che si presenterà.

David Tonizza, Sim Driver #95

Per questo evento finale abbiamo avuto molto tempo per allenarci e perfezionare ogni minimo dettaglio e l’obiettivo è chiudere la stagione in crescendo: puntiamo in alto.