Lo Scuderia Ferrari Esports Team trionfa a Sebring

Quinta vittoria consecutiva per lo Scuderia Ferrari Esports Team nel Virtual Endurance Championship, una grande dimostrazione di forza che, con soltanto altre due gare da disputare, proietta l’equipaggio Ferrari tra i favoriti alla vittoria del campionato nella classe LMP2.

Dominio negli Stati Uniti e non solo – L’equipaggio formato da Dennis Jordan, Alex Siebel e Timotej Andonovski ha iniziato un percorso netto a partire dallo scorso novembre, riuscendo a conquistare la vittoria nella 4 Ore del Bahrain e nella 6 Ore di Spa-Francorchamps. Nel 2024, poi, la striscia di vittorie consecutive è proseguita sui circuiti degli Stati Uniti, con il successo nella 24 Ore di Daytona, nella 6 Ore di Road Atlanta e nella 1000 Miglia di Sebring. Il Virtual Endurance Championship, su piattaforma rFactor 2, proseguirà con altre due gare: la 4 Ore di Silverstone (6 aprile) e l’attesissima 24 Ore di Le Mans (1 giugno 2024), in cui lo Scuderia Ferrari Esports Team risulta tra i favoriti alla vittoria finale nella categoria LMP2.

Formula Sim Racing – I piloti rFactor 2 Dennis Jordan e Alex Siebel, dopo l’esperienza dello scorso anno, saranno ancora una volta impegnati anche su ruote scoperte nel campionato Formula Sim Racing, che ha recentemente preso il via sul circuito del Bahrain, si tratta della prima di dieci gare che si disputeranno su alcuni dei circuiti più importanti del mondo fino al periodo estivo.

Debutto in DTM Esports e VEM – Il mese di marzo ha visto anche il debutto assoluto dello Scuderia Ferrari Esports Team nel campionato DTM Esports, piattaforma Raceroom. I freschi vincitori della Ferrari Esports Series Isaac Gillissen e Gergo Baldi, dopo aver superato gli shootout, sono scesi in pista sul circuito del Norisring e sono pronti a mettersi in luce in altri cinque appuntamenti.

Lo stesso obiettivo è quello di Chris Harteveld, Jonathan Riley e Grantas Kareckas, protagonisti nelle ultime settimane nel campionato Virtual Endurance Masters, su piattaforma Assetto Corsa Competizione.

F1 23 – Sono invece ancora di più gli eventi dedicati al panorama F1 23, con i campionati PSGL, WOR ed EOR che vedono impegnati Nicolas Longuet, Bari Broumand, Istvan Puki, Mirko Suriano, Dylan Warren e Kamil Stachura, in attesa delle prossime date del campionato F1 Esports.