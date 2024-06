Lo Scuderia Ferrari Esports Team torna in pista nel campionato F1 Sim Racing

L’atteso campionato F1 Sim Racing torna con due eventi ricchi di gare e lo Scuderia Ferrari Esports Team è pronto a scendere in pista con un obiettivo ben preciso: essere protagonisti.

Dopo la prima gara sul circuito del Bahrain, disputata a DreamHack Winter, da cui il team ha ottenuto la momentanea prima posizione nella classifica costruttori a pari merito con Alfa Romeo e Mercedes, il campionato F1 Sim Racing torna in Svezia, a Stoccolma, per due eventi ricchi di gare: il 10-12 aprile e 7-9 maggio.

Evento 1 - Lo Scuderia Ferrari Esports Team sarà nuovamente impegnato al simulatore con l’italo-francese Nicolas Longuet, protagonista di un promettente terzo posto alla gara di Jönköping, l’iraniano Bari Broumand, quinto classificato e detentore del giro più veloce nell’Evento 1, e l’ungherese Istvan Puki nel ruolo di terzo pilota.

I piloti - Nato nel 2003, Bari Broumand è stato per sette volte campione di kart in Iran e ha ben impressionato nelle scorse edizioni della F1 Esports Series, candidandosi come uno dei prospetti più interessanti della competizione. Nicolas Longuet, nonostante i suoi ventun anni, è invece ormai un vero e proprio veterano del simracing con tre vittorie e sei pole position all’attivo. Una coppia di piloti già affiatata, come ha dimostrato la vittoria del titolo costruttori con lo Scuderia Ferrari Esports Team nel campionato PSGL Season 34.

A coadiuvarli nel ruolo di terzo pilota, oltre a un team di development driver che comprende anche Tomasz Poradzisz, è Istvan Puki, già protagonista in altri campionati con il videogame F1 23 e pronto a offrire un contributo prezioso verso il risultato finale.



Il calendario – Saranno settimane ricche di impegni per i piloti Esports, con ben undici gare suddivise in due eventi da tre giorni ciascuno, per decretare i nuovi campioni.

Si comincia dal 10 al 12 aprile, con due gare al giorno, sui circuiti di Gedda, Spielberg, Silverstone, Spa-Francorchamps, Zandvoort e Austin. Fino ad arrivare all’ultimo evento in cui si disputeranno cinque gare, rispettivamente a Città del Messico, Sao Paulo, Las Vegas, Lusail e Yas Marina.



Tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui canali social @FerrariEsports.