Alex Siebel, 15 agosto 1995, Germania

Alex Siebel inizia la sua carriera nel sim racing nel 2017, vincendo la Grand Prix Virtual World Championship Supercup e l’anno successivo la Superleague.

Nel 2019 vince il Virtual Endurance Championship, seguito da un solido secondo posto l’anno successivo.

A partire dal 2021 Alex Siebel entra a far parte del team esports di Red Bull per i campionati disputati sulla piattaforma rFactor 2 ottenendo ottimi risultati in Formula Simracing e nella GT Pro Season.

Nel 2022 vince nuovamente il Virtual Endurance Championship ed è parte del team che raggiunge il quarto posto nella Le Mans Virtual Series.