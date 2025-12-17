Dal 2022 è iniziato un progetto di ammodernamento della struttura, realizzato e completato un anno dopo. L’impianto è stato dotato di una nuova direzione gara, un nuovo media center e tunnel per l’ingresso dei tifosi. Sono state ampliate le aree verdi, i box e aumentati i posti a sedere per gli spettatori (oggi 40 mila) e i parcheggi.

Non sono invece state apportate modifiche al layout del tracciato, se non il rifacimento dell’asfalto nel corso del 2023 e smussati alcuni cordoli piramidali in 7 delle 16 curve esistenti (10 a destra e 6 a sinistra).