Quello di Brno, in Repubblica Ceca, è un tracciato che si è molto evoluto nel corso degli anni passando dagli oltre 28 km del tracciato originale ai 5.403 metri attuali.

Si tratta di una pista dal disegno molto dolce che offre svariate possibilità di interpretare le curve con più di una traiettoria a disposizione vista l'ampia sede stradale.

Caratterizzata da un'unica curva veramente impegnativa, questa pista è contraddistinta da allunghi più o meno brevi raccordati tra loro da chicane da affrontare a velocità diverse, generalmente lente. Le possibilità di superare gli avversari in staccata o grazie a traiettorie alternative non mancano, così come lo spettacolo.