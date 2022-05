Ha cercato la vittoria con determinazione e alla fine la gioia è arrivata per Roman Ziemian, pilota polacco del team FML - D2P, che ha conquistato il primo posto in Gara 1 di Coppa Shell.

“Erano due anni che ci provavo, due anni ad andarci vicino, a essere interrotto da incidenti, a provarci in tutti i modi. E finalmente è arrivato: il primo podio in Europa è davvero grandioso. E’ stata una gara durissima con rivali fortissimi, motivo per cui sono ancora più soddisfatto”.