Vincitori e campioni incoronati a Road America

Trofeo Pirelli. Onofrio Triarsi (Ferrari of Central Florida) è stato protagonista firmando la pole position, il giro più veloce e la vittoria, ma è stato Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) ad assicurarsi il titolo del Trofeo Pirelli con due gare d’anticipo. In una gara caratterizzata dall'unica safety car del weekend, Kurzejewski è rimasto fuori dai guai e si è guadagnato l'ultimo gradino del podio, mentre il suo più diretto avversario, Jason McCarthy (Wide World Ferrari), è riuscito a piazzarsi solo sesto. I punti così ottenuti sono valsi a Kurzejewski la matematica certezza del titolo.

Nella categoria AM, Chris Cagnazzi (Ferrari of Long Island) ha conquistato la sua seconda vittoria del 2023 dopo essere salito sul gradino più alto a Miami a inizio stagione. Cagnazzi ha preceduto Omar Balkissoon (Ferrari of Ft. Lauderdale) in seconda posizione, mentre il leader del campionato Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) ha completato il podio.

Coppa Shell. Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) ha concluso il suo positivo weekend conquistando anche la pole position per la gara di domenica. Per Root si è trattato di un fine settimana da incorniciare avendo ottenuto due vittorie e altrettante pole position; un ruolino di marcia prezioso anche per le aspirazioni in campionato, in quanto il pilota ha così aumentato il distacco da David Voronin (Foreign Cars Italia), salito a 17 punti, quando ne rimangono 34 complessivamente disponibili in occasione dell’ultimo round in scena alle Finali Mondiali.

La gara domenicale si è svolta in regime di bandiera verde dall'inizio alla fine, ma è stata costellata da diversi piccoli incidenti e numerose penalizzazioni post-gara. Root si è aggiudicato la vittoria, mentre una penalità inflitta a Grey Fauvre (Ferrari of San Francisco) lo ha retrocesso dalla seconda piazza, promuovendo così Sureel Choksi (Ferrari of Denver) e Voronin rispettivamente al secondo e al terzo posto.

In Coppa Shell AM, il primo a transitare sotto la bandiera a scacchi è stato Bruce Cleveland (Ferrari of Silicon Valley), che è stato quindi retrocesso per la responsabilità attribuita in seguito a un incidente. A beneficiarne è stata Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills), che ha così ottenuto la vittoria davanti rispettivamente a Dan Cornish (Ferrari of Austin) e Darren Bernstein (Ferrari of Washington). Al termine della gara, quindi, la classifica della classe vede Cleveland al primo posto, con 19 punti di vantaggio su Clark.

Il programma. I piloti del Ferrari Challenge in Nord America si ritroveranno al circuito del Mugello per l'edizione 2023 delle Finali Mondiali dal 24 ottobre al 30 ottobre.