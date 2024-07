Vangala presenta la 488 Challenge Evo

Intervistato a Snetterton, in occasione del terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, appena prima di scendere in pista per affrontare una gara, Pranav Vangala ha raccontato la sua esperienza al suo primo anno nella serie inglese. Nonostante sia all’esordio, il pilota del team HR Owen ha dimostrato le sue capacità e al momento occupa la terza posizione in classifica nel Trofeo Pirelli, con 59 punti a soli 10 lunghezze dalla vetta.

Nella sua intervista Vangala ha manifestato tutto il suo apprezzamento per il design della sua vettura, la 488 Challenge Evo, mettendo in evidenza gli elementi aerodinamici che la differenziano dalla versione stradale. Il portacolori di HR Owen parla di strategie e di come dosare l’uso degli pneumatici Pirelli durante il weekend di gara, oltre a sottolineare le caratteristiche dell’abitacolo con tutte le dotazioni di sicurezza e gli elementi tipici di una vettura da corsa.

Nei passaggi finali Vangala descrive la potenza del motore e si considera un privilegiato in quanto ha la possibilità di correre con una Ferrari.