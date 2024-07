Uchida e Shirasaki, vittorie per i titoli

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan ha vissuto il suo quarto round sul circuito di Suzuka. La gara ha visto la partecipazione di 30 488 Challenge Evo. Al termine di una gara agguerrita, Yudai Uchida (Rosso Scuderia) si è imposto nel Trofeo Pirelli, mentre Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia) si è aggiudicato il successo nella Coppa Shell. Akita (Cornes Nagoya) ha vinto nel Trofeo Pirelli Am, mentre Yusaku Maezawa (Cornes Shiba) si è imposto nella Coppa Shell Am grazie a una vittoria ottenuta scattando dalla pole.

Trofeo Pirelli. Nel Trofeo Pirelli, Yudai Uchida, il campione in carica, si è assicurato la pole position nella sua classe. Il suo rivale più atteso, Tatsuya Minowa (Ferrari Japan), ha iniziato la gara dal fondo della griglia, al 19° posto assoluto. Senza alcun avversario in vista, Uchida ha mostrato il suo dominio e ha conquistato la sua quinta vittoria della stagione, confermandosi campione.

Nel Trofeo Pirelli Am, dove i partecipanti erano sette, Akita, l'attuale leader dei punti, è riuscito a ottenere la pole position assoluta. Sebbene non sia riuscito a raggiungere Uchida nel Trofeo Pirelli al secondo giro, Akita ha preceduto Kanji Yagura (Cornes Osaka) di 3,5 secondi, conquistando la sua quarta vittoria consecutiva nella classe. Deske (Cornes Shiba), che si era qualificato secondo, è salito sul terzo gradino del podio.

Coppa Shell. Nella Coppa Shell hanno preso il via otto vetture. Shirasaki, attuale leader dei punti con 4 vittorie su 6 gare in questa stagione, ha conquistato la pole position che gli è anche valsa la terza prestazione assoluta. Phil Kim (Nicole Competizione), che ha ottenuto la sua prima vittoria nel round precedente, si è qualificato secondo. Shirasaki è stato più veloce dei piloti della classe superiore e con oltre 10 secondi di vantaggio su Kim quando la gara è stata fermata con la bandiera rossa a causa di un incidente.

Coppa Shell Am. Yusaku Maezawa si è assicurato la pole position nella Coppa Shell Am. Nonostante il 12° posto nella classifica generale, ha offerto una prestazione impressionante, collocandosi tra i piloti del Trofeo Pirelli Am e della Coppa Shell. Durante la gara, Maezawa ha guidato con grande determinazione, aumentando costantemente il suo vantaggio su Masafumi Hiwatashi (European Version), che si è qualificato al secondo posto.

Domenica le Ferrari 488 Challenge Evo torneranno in pista per le qualifiche dalle 11.20 alle 11.50, mentre Gara 2 prenderà il via alle 16.30. Gli orari indicati sono quelli locali.