Uchida e Choi vincono la prima gara al Fuji

Trofeo Pirelli Am. Nella prima delle due corse andate in scena alle pendici del Monte Fuji Kazuyuki Yamaguchi ha strappato il primo posto a Lo al terzo giro e ha mantenuto un ritmo costante fino al traguardo.

Coppa Shell. Michael Choi, partito terzo in griglia, ha conquistato la prima posizione nel corso della seconda tornata, mantenendola per tutti i trenta minuti e conquistando il primo successo nella serie. Nel frattempo, Masato Yoneoka ha condotto una gara all’insegna della regolarità nella classe Coppa Shell am, ottenendo il suo quarto successo dell'anno.