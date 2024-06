Uchida e Choi concedono il bis al Fuji

Trofeo Pirelli Am. Eric Lo ha completato un fine settimana perfetto firmando il secondo successo consecutivo in una gara che l’ha visto assicurarsi la vittoria solo in occasione dell’ultimo giro.

Coppa Shell. Michael Choi è riuscito a superare Ryuichi Kunihiro nelle fasi finali della prova andata in scena sullo storico tracciato giapponese, conquistando così il primo gradino del podio. Infine, Masato Yoneoka ha ottenuto la sua quinta vittoria consecutiva nella categoria Coppa Shell Am, mettendosi in evidenza nell’arco dei trenta minuti e non concedendo l’occasione ai diretti concorrenti d’insidiare la propria leadership.