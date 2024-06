Uchida dominatore nel Paese del Sol Levante

Con otto vittorie e un secondo posto nell’arco delle nove gare disputate, Yudai Uchida mette la firma sulla prima pagina dell’albo dei vincitori del Ferrari Challenge Japan, la serie nazionale nel Paese del Sol Levante che è stata inaugurata nel 2023.

Per Uchida si tratta del terzo sigillo in cinque anni di partecipazione al Ferrari Challenge, considerato che il campione giapponese aveva conquistato la serie Asia Pacific sia nel 2020 sia nel 2022, e ottenuto il successo nelle ultime prove disputate lo scorso febbraio a Dubai e ad Abu Dhabi, all’interno della Winter Challenge.

La serie giapponese ha visto Uchida conquistare la vittoria nelle quattro gare sul circuito del Fuji, in quelle di Suzuka e di Sugo, dove si è concluso il campionato, mentre l’unico secondo posto è arrivato nella prova unica di Autopolis, in un fine settimana fortemente condizionato dal meteo.

“La stagione è stata un successo: affrontare concorrenti come Imada e Oshima nella classe Trofeo Pirelli è stato davvero stimolante – ha commentato Uchida –. A quanto pare le altre classi si sono dovute calibrare in base al mio data logger e questo mi rende orgoglioso. Sono già pronto per l’annata 2024, non vedo l’ora di tornare in pista, affrontare nuovi rivali e provare a confermarmi nuovamente campione”.



L’annata di Yudai Uchida si è sviluppata, oltre che in Giappone, anche in Europa. Il pilota, infatti, ha preso parte anche alla prova di Le Mans del Ferrari Challenge Europe – quando il campionato monomarca è stato evento di supporto alla 24 Ore del Centenario, vinta dalla Ferrari 499P numero 51 – ottenendo un lusinghiero quinto posto nel Trofeo Pirelli Am, mentre si è reso protagonista di una straordinaria doppietta nelle due prove che hanno concluso la serie continentale sul circuito del Mugello a ottobre.