Trofeo Pirelli Am, Gara 2: le voci dal podio

Ange Barde conquista anche Gara 2. Alle sue spalle un duo italiano: Marco Pulcini e Alessandro Cozzi. Ecco le sensazioni dal podio.





Marco Pulcini, secondo Trofeo Pirelli Am: “Sono molto contento di questo secondo podio, un po’ meno per la mia performance con la pressione delle gomme che è salita molto velocemente. Grazie a tutti: a Ferrari, al mio team e al mio coach. Complimenti ad Alessandro Cozzi”.





Alessandro Cozzi, terzo Trofeo Pirelli Am: “Primo podio della mia carriera in questo secondo anno nel Ferrari Challenge. È stata una gara molto dura però l’auto era perfetta e anche nell’ultima parte di gara sono riuscito a mantenere un buon feeling con le gomme. Mi sono molto impegnato per riuscire ad ottenere il podio seguendo Pulcini, a cui vanno i miei complimenti. Organizzazione ottima, pista bellissima anche se fisicamente provante”.