Successo per Medler nella prima gara a Las Vegas

Sotto i riflettori di Las Vegas, il Ferrari Challenge è sceso in pista sulla Strip appena prima delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1. Trentacinque le 296 Challenge in gara sul circuito di 7,1 chilometri per una prova caratterizzata da diverse fasi di bandiera gialla. Solo Dylan Medler (The Collection) ha conquistato il successo partendo dalla pole position, mentre più combattute le sfide al vertice delle altre classi.

Trofeo Pirelli. Il campione 2024 del Trofeo Pirelli, Medler è partito in testa e ha mantenuto la posizione per tutti i 30 minuti di gara. Alle sue spalle il debuttante Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) ha concluso con un distacco di 0,8 secondi, mentre Brian Cook - campione della classe Trofeo Pirelli Am - si è piazzato al terzo posto.

Tra gli ex avversari di Cook nel Trofeo Pirelli Am, il californiano Grey Fauvre (Ferrari of San Francisco) ha ottenuto la vittoria e il suo miglior risultato stagionale a Sin City con quasi quattro secondi di vantaggio. Il concorrente del Ferrari Challenge Japan Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia KK) è arrivato secondo, mentre Brandon Kruse (Ferrari of Central Florida) si è piazzato terzo.