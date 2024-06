Secondo round del Ferrari Challenge Japan al Fuji Speedway

Il prossimo fine settimana sul circuito Fuji International Speedway si terrà il secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan dove è prevista partecipazione di 33 Ferrari 488 Challenge Evo.

Nella classe Trofeo Pirelli, c’è attesa per la sfida per il primo posto in classifica tra il campione Yudai Uchida (Rosso Scuderia) e il compagno di squadra Nobuhiro Imada. In lotta con i primi ci sarà anche Yugo Iwasawa, iscritto nella serie grazie allo speciale programma di Ferrari Japan che sostiene i giovani piloti di talento. Come si è visto nel precedente appuntamento sul circuito di Suzuka, ci si aspetta una sfida ad alto livello.

Nel Trofeo Pirelli Am, Akita (Cornes Nagoya) ha fatto un'ottima figura a Suzuka, salendo sul podio con un impressionante terzo posto finale. Attualmente in testa alla classifica con 28 punti si posiziona Kanji Yagura (Cornes Osaka). Un altro concorrente in ascesa è Cold Max (Cornes Osaka). Sicuramente la rivalità tra questi piloti regalerà emozioni durante tutto il campionato.

In testa alla classifica della Coppa Shell c'è Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia). Nonostante sia partito dall'ultima posizione nel round precedente a causa di un incidente in qualifica, è riuscito a rimontare e a conquistare due vittorie consecutive. Seguono da vicino in classifica Masaru Yoneda (Cornes Osaka) e il coreano Phil Kim (Nicole Competizione). Con una entry list che prevede 9 piloti performanti, la Coppa Shell sarà una classe che sicuramente regalerà spettacolo.

La classe Coppa Shell Am, con 14 piloti iscritti, vede Ryutaro Saito (MID) comandare la classifica grazie alla vittoria nel round di apertura. Osservato speciale sarà Yusaku Maezawa (Cornes Shiba), che farà il suo debutto nella competizione.

Dopo le prove libere del venerdì, sabato sono in programma la qualifica dalle 9.00 alle 9.30 e Gara 1 dalle 13.05 alle 13.40. Domenica qualifica dalle 8.30 alle 9.00 e Gara 2 dalle 13.00 alle 13:55. Le gare saranno visibili sul canale YouTube ufficiale della Ferrari.

Gli orari indicati sono locali.