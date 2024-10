Round finale a Imola per Club Competizioni GT

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in occasione delle Finali Mondiali, ospiterà anche l’ultima tappa della stagione 2024 di Club Competizioni GT, esclusivo programma ideato per i clienti che desiderano vivere le emozioni in pista con vetture derivate dalla serie che hanno preso a parte a corse negli ultimi 30 anni.

La tappa di Imola sarà l’appuntamento conclusivo di un calendario internazionale partito dall’Italia dal Mugello a marzo e che ha interessato circuiti iconici in tutto il mondo: dall’America (Laguna Seca negli Stati Uniti) all’Europa (Balaton in Ungheria al debutto in questo programma, Portimão in Portogallo e Nürburgring in Germania) fino all’Estremo Oriente (Suzuka in Giappone).

Saranno oltre 25 le vetture che potranno esibirsi lungo i 4909 metri del tracciato romagnolo: nella entry list figurano modelli come la 488 GT Modificata, la 488 GT3, la 458 Italia GT3, la 550 GT, la F430 GT, la 458 Italia GTE. Sono tutti esemplari che hanno scritto la storia sportiva della Casa di Maranello degli ultimi tre decenni come, ad esempio, la 458 Italia GT3, vettura con un motore V8, cilindrata di 4498 cm3 e potenza di 540 Cv, che ha inanellato una serie di successi sui circuiti di tutto il mondo a partire dal 2011 e arrivando per prima al traguardo alla 24 Ore di Le Mans in quattro occasioni.