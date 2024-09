Pronti, partenza, Nürburgring. Definite le griglie per le sfide del fine settimana

Il Ferrari Challenge Europe entra nella sua fase calda e decisiva con l’appuntamento in programma sul circuito del Nürburgring, dove sono in corso di svolgimento i Ferrari Racing Days.

Nella giornata di venerdì si sono svolte le sessioni di qualifica che hanno determinato le griglie di partenza delle gare in programma sabato e domenica.

Nella prima sessione di Coppa Shell Am, ad avere la meglio è stato il greco Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM) sempre più leader della classifica generale, che ha staccato di oltre un secondo il tedesco Josef Schumacher (Eberlein – Schumacher Racing), che partirà al suo fianco, con Roland Hertner (Gohm Motorsport – Engstler).

Nella prova di domenica, invece, sarà il tedesco Jan Sandmann (Kessel Racing) a partire in prima posizione grazie al tempo di 1’59”609 strappato in qualifica 2 disputata sotto un timido sole.

Sfida accesa nel Trofeo Pirelli, classe principale del campionato e la più incerta visti i distacchi ancora contenuti nella graduatoria generale. In Gara 1 partirà dalla pole position Luca Ludwig (MERTEL Motorsport) che ha preceduto di 369 millesimi il leader Giacomo Altoé (Emil Frey Racing). Ottimo terzo l’americano Dylan Medler (Pellin Racing).

La seconda prova vedrà invertirsi le posizioni della prima fila, con Giacomo Altoè in pole grazie allo straordinario tempo di 1’57”083, davanti a Luca Ludwig. Terzo Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron).

Nel Trofeo Pirelli Am, pole position al rientro per Franz Engstler (Gohm Motorsport – Engstler) in Gara 1 e per il debuttante Federico Al Rifai (Rossocorsa), con il quarto tempo assoluto, nella seconda prova.

Straordinario tempo di 1’59”935 per Henry Hassid (Kessel Racing), unico pilota a scendere sotto la soglia dei due minuti sul giro nella prima qualifica di Coppa Shell su pista umida, precedendo di soli 75 millesimi il compagno di team, Ernst Kirchmayr (Kessel Racing).

Nella seconda sessione il francese trova ancora la migliore prestazione, questa volta davanti a John Dhillon (Graypaul Nottingham).

Assente il già campione stagionale Fabrizio Fontana (Formula Racing), il Trofeo Pirelli 488 vedrà al via dalla pole position di Gara 1, Aleksei Komarov (Scuderia Praha Racing) e di Gara 2, Swen Schomer (Ferrari Katowice).