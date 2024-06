Pausa estiva per il Ferrari Challenge North America

Mentre il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli si avvia verso la pausa estiva, i piloti del campionato approfitteranno dell'opportunità di recuperare le energie e prepararsi per il tratto finale della stagione. Dopo l'estate, i team saranno attesi da due appuntamenti, il primo dei quali sul difficile circuito di Road America, nel Wisconsin.

Le Ferrari 488 Challenge Evo arriveranno in Texas il 6 settembre, quando inizieranno i test, mentre le gare si disputeranno il via il 9 e 10 settembre. Questo preparerà il terreno per l’atto finale della stagione, quando le auto e i piloti si dirigeranno verso il circuito del Mugello per le Finali Mondiali di ottobre, che ospiterà gare decisive per il campionato 2023.

Trofeo Pirelli. Le sfide al vertice della categoria hanno finora favorito Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills), che attualmente conduce con 30 punti di vantaggio sugli inseguitori. La stagione di Kurzejewski è iniziata in sordina, con una sfortunata gara di apertura a Miami, ma da allora è stata un crescendo, con il pilota che si è messo in luce con cinque vittorie su otto prove, compresa la gara successiva a Miami.

Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) e Jason McCarthy (Wide World Ferrari) sono stati i contendenti più temibili sinora, con Perrina in vantaggio su McCarthy di soli due punti.

Nella categoria AM, Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) è in testa con 107 punti. Dopo aver iniziato male la stagione, ottenendo solo due punti nell'intero fine settimana di Miami, da allora Rothberg ha ottenuto quattro vittorie e non è mai sceso dal podio, guadagnando un vantaggio di 22 punti su Tony Davis (Continental Autosport), che ha sofferto un fine settimana negativo a Sonoma, compromettendo le proprie ambizioni in termini di classifica. Brian Cook (Ferrari of Seattle) si trova attualmente in terza posizione e si è messo in luce nell'ultima parte della stagione, ma i suoi 69 punti gli impediscono di sfidare Rothberg per il titolo.

Coppa Shell. Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) è attualmente in testa alla classe con 101 punti, ottenuti grazie a una grande costanza di rendimento nel corso del 2023. Root ha ottenuto una sola vittoria sinora, ma ha conquistato altri sei podi, mancando l'obiettivo solo tre volte; un ruolino di marcia notevole per la sua stagione di debutto nelle competizioni.

La categoria, tuttavia, è tra le più competitive, con David Voronin (Foreign Cars Italia) a 93 punti. Voronin ha sfruttato le quattro vittorie ottenute nel 2023 – anche in questo caso le prime della carriera agonistica - per controbilanciare alcuni dei risultati più deludenti della sua stagione fino a oggi. Si trova a pari merito con Sureel Choksi (Ferrari of Denver), che ha ottenuto due vittorie e altri quattro podi come credenziali per il campionato.

Nel frattempo, in Coppa Shell AM Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills) è in testa con tre vittorie, due delle quali ottenute in modo dominante a Miami. Da allora, si è assicurata un'altra vittoria e due podi fondamentali per tenere a bada i suoi sfidanti. Lance Cawley (Ferrari of Atlanta) è il più vicino, con 76 punti, mentre Bruce Cleveland (Ferrari of Silicon Valley) ha rafforzato le sue speranze con due vittorie a Sonoma e attualmente si trova a 75 punti.