Morrow e Hogarth incoronati campioni a Spa

Il vincitore del titolo 2023 di ciascuna classe è uscito solo al termine dell'ultima gara della stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK sul tracciato di Spa-Francorchamps. Ad aggiudicarsi le due classifiche sono stati Andrew Morrow (Charles Hurst) e Paul Hogarth (Stratstone Manchester) rispettivamente nel Trofeo Pirelli e nella Coppa Shell.

Qualifiche 2. L'ultima qualifica della stagione è stata molto movimentata: una bandiera rossa ha infatti interrotto la sessione prima che i principali contendenti al titolo potessero stabilire almeno un tempo. Un guasto alla pompa dell'acqua della vettura di Morrow ha fatto fuoriuscire del liquido sull'asfalto, mandando Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) fuori pista contro la barriera. Quando i semafori si sono riaccesi, è stato Carl Cavers (Graypaul Nottingham), in lotta con Morrow per il titolo, a conquistare una pole con il tempo di 2'25"482, mentre nella Coppa Shell il più veloce è stato Hogarth con un 2'29"463.

Trofeo Pirelli. Mentre Morrow partiva dal fondo dello schieramento per non essere riuscito a segnare alcun tempo durante la qualifica, l’attenzione era tutta su Cavers, che per poter ambire alla vittoria finale doveva puntare sul successo di gara, insieme al giro più veloce e sperare in un piazzamento di Morrow oltre il quarto posto.

Alla partenza Cavers è riuscito a passare indenne, respingendo gli attacchi di H. Sikkens (HR Owen) e di Faisal Al-Faisal (HR Owen). In poco tempo Morrow è riuscito a recuperare, guadagnando cinque posizioni in quasi altrettante curve.

A 20 minuti dalla fine della gara, con Al-Faisal che nel frattempo aveva superato Sikkens, Morrow ha aumentato il ritmo e ha iniziato ad attaccare John Dhillon (Graypaul Nottingham), riuscendo a passarlo durante il sesto giro. A questo punto Morrow doveva solo mantenere la posizione fino al traguardo per assicurarsi il titolo, nonostante Cavers fosse in testa con 8,5 secondi di vantaggio e il giro più veloce.

A 10 minuti dal termine, un testacoda di Stuart Marston (Maranello Sales) conclusosi nella ghiaia ha costretto la Safety Car a compattare il gruppo, annullando il vantaggio di Cavers. Alla ripartenza, Al-Faisal ha quasi approfittato di un'ottima uscita da La Source, ma non è riuscito a capitalizzare. Al-Faisal, però, ha commesso un errore di calcolo al penultimo giro, finendo contro la ruota posteriore di Cavers alla chicane del Bus Stop, mandando entrambi fuori gara. Con solo tre piloti del Trofeo Pirelli rimasti in corsa, Sikkens ha tagliato il traguardo per primo, con Morrow e Dhillon a completare il podio. Un risultato che ha consegnato il titolo del Trofeo Pirelli a Morrow.