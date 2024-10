Memorial "Marco Vitali", lo scatto premiato a Imola

In occasione delle Finali Mondiali Ferrari ad Imola, la Casa di Maranello ha organizzato un concorso fotografico per ricordare Marco Vitali: la fotografia premiata, intitolata “Il ricordo della tua luce”, è quella firmata da Maira Innocenti.

Scomparso qualche mese fa, Marco è stato un professionista che per oltre 30 anni ha raccontato con i suoi scatti il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Con la sua simpatia e la passione per la professione è stato un compagno di trasferte in tutti i circuiti d’Europa, apprezzato dagli addetti ai lavori nonché un amico con il quale scambiare una battuta tra una sessione ed un’altra.

Il memorial “Marco Vitali” è stato quindi indetto e promosso tra i fotografi che hanno lavorato durante la settimana all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, raccontando l'evento in pista e fuori. Ad aggiudicarsi la targa della prima edizione è stata la fotografa Maira Innocenti, come anticipato, che ha ottenuto il pieno consenso della giuria con lo scatto dal titolo “Il ricordo della tua luce”.

“L'ultima volta che ho incontrato Marco eravamo alle Finali Mondiali Ferrari del 2023 – ha scritto Maira - e ho avuto l'onore di averlo come mentore per qualche giorno. Attraverso questa foto vorrei rappresentare come mi immagino il suo saluto a tutti noi: una corsa verso un nuovo orizzonte, lasciando dietro di sé luci (i bei ricordi) e ombre (il dolore per la sua perdita). Chi lo ha conosciuto sa che Marco aveva un grande cuore”.

La cerimonia di premiazione è stata organizzata nella sala stampa dell’impianto romagnolo nella giornata di domenica 20 ottobre e la targa è stata consegnata da Antonello Coletta Ferrari Global Head of Endurance e Corse Clienti insieme ad Andrea Mladosic, Head of Ferrari Challenge and Corso Pilota e Roberto Viva, fotografo ufficiale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.