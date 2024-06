Matt Kurzejewski, stagione da campione

Con sette vittorie Matt Kurzejewski ha centrato il titolo di campione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America 2023, in una stagione che lo ha visto partecipare e vincere anche la prestigiosa prova di Le Mans dove il Ferrari Challenge Europe è stata corsa di supporto alla 24 Ore del Centenario.

La matematica del successo è giunta nel penultimo appuntamento dell’anno a Road America, ma Matt ha reso onore al suo titolo, tagliando il traguardo per primo anche nell’ultimo round della serie disputatosi durante le Finali Mondiali al Mugello.

“Abbiamo iniziato la stagione sul circuito di Miami-Homestead – racconta – e avevamo grandi aspettative, anche se è stata la gara più difficile, soprattutto per il mio team che ha dovuto gestire alcuni problemi meccanici. Poi abbiamo proseguito alla grande, ottenendo ottimi risultati in tutte le prove disputate in Nord America”.

Il risultato di prestigio arriva alla seconda partecipazione nel campionato monomarca. “Gareggiare in questa serie è un’esperienza straordinaria, mi ha regalato tante emozioni”. Un percorso che ha visto lo statunitense tra i protagonisti anche nell’ultimo appuntamento stagionale al Mugello. “Le Finali Mondiali sono davvero un appuntamento meraviglioso – racconta –, non solo per la presenza delle straordinarie Ferrari 488 Challenge Evo e per il gruppo di tecnici esperti con cui puoi confrontarti, ma anche per l’altissima partecipazione di piloti. Riunendo tutti i protagonisti del Ferrari Challenge si è creato un ambiente meraviglioso e sono orgoglioso di poterne fare parte”.