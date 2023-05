Gara 2 di Coppa Shell a Valencia vede la vittoria di Manuela Gostner e “Boris Gideon” nelle rispettive classi. Una gara avvincente ed impegnativa, anche per le temperature elevate che hanno messo a dura prova i piloti.

Manuela Gostner, vincitrice Coppa Shell: “Sono davvero soddisfatta per come è andato questo weekend. Ho ottenuto risultati importanti sia nelle qualifiche che nelle gare quindi non potrei essere più felice. Oggi poi pole position e seconda vittoria in carriera nel Ferrari Challenge, quindi sono molto fiera di me stessa. Devo ringraziare il mio team che ha svolto un lavoro fantastico e il mio coach Giorgio Sernagiotto. Sono felicissima!”

Axel Sartingen, secondo Coppa Shell: “E’ stata una gara impegnativa, faceva molto caldo e la sfida con Manuela (Gostner) è stata davvero dura. Ho provato di tutto, fino alla fine, per riuscire a superarla ma lei non ha commesso errori e quindi è stato impossibile: non ho voluto esagerare o tentare manovre oltre i limiti e quindi mi sono dovuto accontentare del secondo posto. Però credo sia stata una gara molto avvincente e piacevole da seguire anche per il pubblico. Sono molto soddisfatto: ieri sono riuscito a vincere e oggi ho ottenuto un secondo posto davanti a una Manuela Gostner perfetta, quindi va benissimo così”.

Fons Scheltema, terzo Coppa Shell: “La gara di oggi, a causa del forte caldo e della mia partenza non perfetta, è stata difficile. Una giornata impegnativa perché dall’inizio alla fine ho dovuto lottare con tutte le mie forze per cercare di tenere Nussbaumer alle mie spalle, conquistando così il terzo posto. Posso considerarmi abbastanza soddisfatto ed ora penserò a Misano”.

‘Boris Gideon’, vincitore Coppa Shell Am: “Sono estremamente contento per questa seconda gara, per come è andato il weekend e, in generale, per questo inizio di stagione. Ieri partire in pole position mi ha portato un po’ di sfortuna, oggi invece, la vittoria è stata molto soddisfacente perché partivo da una posizione più arretrata. Ora mi concentrerò su Misano”.

Stefano Marazzi, secondo Coppa Shell Am: “Prima volta per me, è stato molto divertente. Dopo l’incidente di ieri in Gara 1 è una gran bella soddisfazione”.

Kirk Baerwaldt, terzo Coppa Shell Am: “Una gara fantastica, ho ottenuto due podi in un fine settimana e sono al settimo cielo. Ci vediamo a Misano!”.