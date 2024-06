Le voci della Superpole delle Finali Mondiali al Mugello

La prima Superpole della storia del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli ha avuto per protagonisti i sei più veloci piloti di ogni classe nella sessione di qualifica del mattino, determinando le griglie di partenza delle Finali Mondiali Ferrari, le gare che domani, sul circuito del Mugello, decreteranno i campioni iridati 2023.

Thomas Fleming, poleman Trofeo Pirelli: “La Superpole è sicuramente un vantaggio in vista delle Finali Mondiali di domani. Durante la qualifica, nella sessione precedente, non siamo stati brillanti, ma per fortuna nella Superpole ci siamo riscattati. Essere in pole position nelle “Finali Mondiali” del Ferrari Challenge non è importante solo per me, ma anche per il team di HR Owen - FF Corse che ha lavorato duramente. Spero domani di poter ripagare tutti questi sforzi. Mi aspetto una corsa accesa anche se, secondo le previsioni, dovrebbe piovere di nuovo. Per questo, a causa delle condizioni meteo, potrebbero esserci alcuni incidenti e spero di non essere coinvolto in nessuno di essi. Non sarà sicuramente una giornata noiosa perché tutti faranno del proprio meglio. Secondo il mio punto di vista, riproporre la Superpole, come quella delle Finali Mondiali, come format per la qualifica di gara, possa stimolare tutti i piloti a dare il massimo, regalando scene spettacolari”.