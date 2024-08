Le voci dei vincitori di Gara 2 al Paul Ricard

La seconda giornata di gare sul circuito di Le Castellet nel sud della Francia vede tante conferme e l’assegnazione del primo titolo della stagione 2024 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe.

Giacomo Altoè (Emil Fray Racing), con una manovra vincente al penultimo giro, conquista anche Gara 2 del Trofeo Pirelli e al termine sottolinea “il grande lavoro del team nell’assetto della vettura. Ho provato a sorpassare Ludwig per tutta la gara, ma in certi punti lui era più veloce. Sono riuscito a farlo negli ultimi istanti e sono davvero contento per questo secondo successo”.

Doppietta anche per Claus Zibrandtsen (Formula Racing) nel Trofeo Pirelli Am, che esprime tutta la sua soddisfazione per un fine settimana perfetto.

Orgoglio francese per Henry Hassid (Kessel Racing), che ottiene il bis in Coppa Shell, sottolineando come “il Paul Ricard non solo perché è francese è sicuramente il mio circuito preferito”. Altro successo per un sempre più sorprendente Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM), che festeggia, esprimendo soddisfazione anche per il terzo posto del compagno di team Shintaru Akatsu (Ineco).

Gioia incontenibile per Fabrizio Fontana (Formula Racing) che col terzo posto di oggi vince il titolo del Trofeo Pirelli 488, che vede la prima affermazione stagionale di Joakim Olander (Formula Racing) che saluta la vittoria con “grande gioia e un ringraziamento a tutto il team”.