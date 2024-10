Le voci dei vincitori del Ferrari Challenge Europe in Gara 1 a Imola

Andrzej Lewandowski (Autohaus Ulrich) passato per primo sotto la bandiera a scacchi in Gara 1 della Coppa Shell, è stato poi squalificato per decisione della direzione in quanto la sua vettura non è risultata conforme ai regolamenti tecnici del Ferrari Challenge Europe 2024. La vittoria è quindi stata assegnata ad Ernst Kirchmayr (Kessel Racing) con Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team) secondo e Hassid terzo.

In Coppa Shell Am successo per Eric Cheung (Formula Racing), che evidenzia come sia stata “una corsa dura. Il circuito di Imola è straordinario”.