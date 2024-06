Le voci dal podio di Gara 2 del Trofeo Pirelli al Mugello

Bence Valint, secondo classificato Trofeo Pirelli: “È stata una bella corsa, dal primo all'ultimo giro, dove tutti hanno provato a migliorare la posizione di partenza. La pressione degli pneumatici era differente per ogni vettura e il distacco con gli avversari aumentava e diminuiva anche in base alla classe di appartenenza. La gara mi è piaciuta molto, anche se è stata molto impegnativa; il ritmo in pista era buono quindi sono contento e credo di essere pronto per le Finali Mondiali di domenica”.

Eliseo Donno, terzo classificato Trofeo Pirelli: “Sono contento perché ieri abbiamo vinto il campionato e sapevamo che quella di oggi sarebbe stata una gara “conservativa” anche per la vettura. Infatti, in partenza mi sono trovato due auto affiancate e ho alzato il piede dall’acceleratore, proprio perché volevo evitare rischi. Nota positiva per il giro veloce, segno che siamo competitivi: questo è importante perché dobbiamo dare il massimo durante le Finali Mondiali di domenica”.

Yudai Uchida, vincitore Trofeo Pirelli Am: “Sinceramente non mi aspettavo questo risultato: sono sorpreso e allo stesso tempo molto felice!”.