Le voci dal podio di Gara 2 del Trofeo Pirelli ad Estoril

Eliseo Donno, secondo posto Trofeo Pirelli: “Sono contento anche se abbiamo faticato in questo weekend. Può accadere: le gare sono così, ci sono alti e bassi, l’importante è rialzarsi. Speriamo a Spa di poter fare meglio. Durante questo fine settimana abbiamo avuto problemi a causa del forte caldo, ma il team sa già come risolverlo. Ci vediamo in Belgio, dove cercheremo di vincere”.

Max Mugelli, terzo posto Trofeo Pirelli: “Ovviamente sono soddisfatto per i miei due podi in questo weekend. Per quanto riguarda la gara di oggi, occorre tenere in considerazione il fatto che Thomas Fleming ed Eliseo Donno hanno più resistenza rispetto a me per una questione anagrafica. Loro sono molto più giovani: se sommiamo i loro anni, alla fine il risultato è ancora inferiore rispetto alla mia età… Ieri, durante le qualifiche, ho avuto qualche problema che ha compromesso la mia posizione in partenza, ma sono comunque riuscito a ottenere il terzo posto. Oggi mi sono accodato a Fleming e Donno mentre tenevo sotto controllo Szymon Ladniak e, quando ho visto che stava avendo qualche problema, ho pensato a Engstler, cercando di mantenere un ritmo elevato, portando così a casa un meritato terzo posto. Sono molto soddisfatto perché puntavo a confermare la terza posizione nella classifica del Trofeo Pirelli”.

Franz Engstler, vincitore Trofeo Pirelli Am: “Gara 2 è stata davvero dura, una battaglia serrata fino al traguardo. All’inizio sono riuscito a spingere con decisione e portarmi avanti, ma per tutta la seconda metà della corsa ho avuto problemi ai freni e agli pneumatici. Come se non bastasse, avevo Hanno Laskowski alle spalle che pressava sempre di più: ho dovuto combattere davvero fino all’ultima curva. Però lasciatemi dire: un grande plauso ad Hanno perché ha lottato con grande intensità, restando sempre molto corretto. Ringrazio il mio team perché mi ha consegnato una vettura perfetta e mi ha fatto vivere un weekend grandioso”.