Le voci dal podio di Gara 2 del Trofeo Pirelli a Spa

Thomas Fleming, vincitore Trofeo Pirelli: “Ho trascorso una domenica davvero positiva qui a Spa. Abbiamo ottenuto una pole in una delle sessioni di qualifica più emozionanti dell'anno, con il miglior tempo per 2,2 secondi, permettendomi di partire dalla prima posizione. Abbiamo lavorato sulla vettura da ieri sera per assicurarci di essere i più veloci e alla fine sono riuscito ad ottenere il miglior giro durante la corsa. Poi, si è trattato solo di gestire le gomme, i limiti della pista per evitare errori e arrivare alla bandiera a scacchi. Quindi, sì, è andata molto bene. Devo sempre tenere a mente che sto lottando per il campionato. Sono riuscito a recuperare: dopo Le Mans, infatti, avevo un ritardo di 36 punti, mentre ora siamo a soli 19 lunghezze dal leader. Ma cerco di non pensarci troppo durante la gara: provo a restare concentrato per andare il più veloce possibile. Altrimenti, tutto questa psicologia e questi calcoli portano alla distrazione. Sono davvero grato e contento per aver corso a Spa. E grazie alla squadra”.