Le voci dal podio di Gara 1 di Coppa Shell al Mugello

Christian Herdt-Wipper, secondo classificato Coppa Shell: “E’ stata una corsa molto impegnativa: abbiamo cambiato le gomme in griglia per cercare più grip e all’inizio ho faticato a trovare la giusta confidenza con la vettura. Alla fine sono riuscito a ottenere il secondo posto, un risultato fantastico. Devo ringraziare i ragazzi del mio team: sono veri professionisti”.

Fons Scheltema, terzo classificato Coppa Shell: “All’inizio della corsa mi sono trovato in mezzo ad alcuni piloti della classe Shell Am, ma quando ho superato il traffico ho ingaggiato un bel duello con il mio amico Christian Herdt-Wipper. Non sono riuscito a superarlo per pochissimo ma mi sono divertito. Ci siamo comportati in modo corretto, siamo entrati in contatto ma niente di grave. Nelle ultime curve dell’ultimo giro sono invece riuscito a superare il terzo e quindi salire sul podio. Sono molto contento”.

Martinus Richter, vincitore Coppa Shell Am: “Ho avuto qualche problema durante le prove libere e non ero molto fiducioso per la qualifica. In gara, nelle prime battute, sono riuscito ad avere un buon ritmo e a tenere il passo dei piloti della Coppa Shell che erano di fronte a me, ma poi ho avuto un degrado degli pneumatici e non ero sicuro di poter resistere al comando. È stata una prova complicata, ma sono riuscito a vincere. Ringrazio Ferrari per avermi dato la possibilità di partecipare a questo round al Mugello, un circuito che mi piace molto”.