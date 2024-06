Le voci dal podio di Gara 1 di Coppa Shell a Spielberg

Alexander Nussbaumer, secondo posto Coppa Shell: “E’ stata una bella gara, stavo conducendo in prima posizione e avevo tutto sotto controllo. Ad un certo punto Kirchmayr ha tentato il sorpasso e ho provato a resistere, non immaginavo che saremmo entrati in contatto. Ho preferito mollare perché non volevo che quel contatto si trasformasse in un incidente. E’ stata una bella gara e sono soddisfatto del secondo posto”.

Axel Sartingen, terzo posto Coppa Shell: “Una gara in condizioni difficili, su pista bagnata che si asciugava con il passare dei giri. Dopo la Safety Car iniziale, ho faticato a difendermi dagli attacchi di chi mi seguiva, che è riuscito a superarmi. A quel punto ho preferito non rischiare. Sono soddisfatto di come sono andate le cose, perché sono punti preziosi per il campionato”.

Motohiko Isozaki, vincitore Coppa Shell Am: “Ho vinto e questo ha reso la giornata incredibile. Il circuito è molto difficile e, per questo, ho dovuto lavorare duramente ma, la fatica e anche un po’ di fortuna, hanno dato ottimi risultati. Dedico la vittoria al Giappone, agli amici di Ferrari e ringrazio tutto il team Ferrari”.