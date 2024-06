Le voci dal podio delle Finali Mondiali Trofeo Pirelli e Am

Dopo una prova intensa, caratterizzata da diversi contatti, senza conseguenze per i piloti, che hanno costretto ad alcune interruzioni e all’ingresso della Safety Car, Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse) è riuscito a conquistare il titolo mondiale, davanti a Eliseo Donno (Radicci Automobili), e Adrian Sutil (Gohm - Baron Motorsport). I primi tre della classe regina sono stati premiati da Benedetto Vigna, Ferrari Chief Executive Officer, Enrico Galliera, Ferrari Chief Marketing and Commercial Officer e Antonello Coletta, Ferrari Global Head Endurance e Corse Clienti. Nel Trofeo Pirelli Am, Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing) ha completato il bis dopo la vittoria del campionato europeo. Alle sue spalle Marc Muzzo (Ferrari of Ontario) e Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia).

Thomas Fleming, vincitore Trofeo Pirelli: “Quella di oggi è stata una gara davvero logorante: quattro Safety Car, quattro ripartenze. Dover tenere a bada dall’inizio alla fine, in queste condizioni, rivali come Eliseo Donno, Adrian Sutil, Bence Valint dall’inizio alla fine è stato davvero stressante. Fortunatamente sono riuscito a difendere il primo posto alla prima curva e poi mantenerlo fino alla vittoria. Per quanto riguarda questo fine settimana ero deciso a dare il massimo e a fare tutto il possibile per vincere le Finali Mondiali, anche a costo di arrivare secondo nel Ferrari Challenge Europe. E invece abbiamo dominato ogni sessione, eccetto la gara di giovedì: è una sensazione davvero unica, le parole non possono descrivere ciò che provo nell’essere campione del Mondo Ferrari. Voglio ringraziare il mio team, la mia famiglia e tutti gli sponsor che mi hanno permesso di fare ciò che amo. All’inizio della stagione il mio obiettivo era terminare tra i primi tre in campionato e vincere almeno due gare, considerato che non avevo alcuna esperienza prima di partecipare a questo campionato: ma grazie al mio team sono riuscito a fare in poco tempo molti progressi. Essere arrivati a questo punto, oggi, è semplicemente fenomenale”.