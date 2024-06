Le vittorie di Cavers e Simmerson riaprono il campionato

La seconda gara del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK disputata sul tracciato di Silverstone ha visto Carl Cavers (Graypaul Nottingham) confermarsi dopo il successo del giorno precedente. Nella Coppa Shell vittoria di Paul Simmerson (Graypaul Birmingham). Risultati che lasciano la lotta per il titolo ancora aperta in entrambe le categorie, in vista dell’ultimo appuntamento in programma a Spa-Francorchamps in Belgio dal 15 al 17 settembre.

Qualifica 2. Dopo la pole di sabato Carl Cavers ha firmato un altro giro veloce in qualifica, grazie al tempo 2’04”286, aggiungendo altri punti alla sua rincorsa al leader del campionato, Andrew Morrow (Charles Hurst). Paul Rogers (JCT600) è stato il più veloce in Coppa Shell con 2’06’’151, nonostante sia stato rallentato dal traffico nel suo giro lanciato e abbia riportato un infortunio al polso.

Trofeo Pirelli. Alla partenza, in un soleggiato pomeriggio di Silverstone, il poleman Cavers è riuscito ad imporre il proprio ritmo e a restare al comando. Dal secondo posto in griglia, H. Sikkens (HR Owen) ha tentato un primo sorpasso, ma a causa di un errore commesso nella curva Abbey, ha permesso a Morrow di conquistare la posizione. Con i due piloti impegnati in un intenso duello, Cavers ha avuto la possibilità di spingere senza avere troppa pressione, arrivando ad accumulare un vantaggio di 4 secondi in soli 5 giri.

In modo quasi identico alla prova di ieri, Faisal Al-Faisal (HR Owen) ha iniziato a risalire il gruppo fino al sesto posto, guadagnando sette posizioni, dopo essere partito tredicesimo. Nel frattempo, John Dhillon (Graypaul Nottingham), in quarta piazza, ha perso il cofano della propria vettura a causa di un danno riportato in Gara 1, situazione che ha permesso a Graham de Zille (Meridien Modena) di superarlo, mentre la Safety Car è stata costretta ad entrare in pista per permettere ai commissari di rimuovere i detriti, compattando il gruppo.

Alla ripartenza Cavers è riuscito nuovamente ad andare in fuga, mentre la mancanza di aerodinamica ha fatto perdere a Dhillon altre posizioni, a favore di Al-Faisal che ha chiuso poi la prova al quinto posto, alle spalle di Graham De Zille (Meridien Modena). I primi tre posti sono rimasti invariati fino al termine della corsa, con Cavers che ha conquistato il massimo dei punti con la seconda vittoria del weekend, proprio come l'anno scorso. Con un altro secondo posto, Morrow ha fatto il possibile per difendere la testa della classifica che ora guida con 8 punti di vantaggio, proprio su Cavers, mentre Sikkens ha completato il terzetto, restando ancora in lizza per il titolo.

Coppa Shell. Ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, Rogers era determinato a mantenere la prima posizione conquistata grazie alla pole position, ma Robert Rees (Dick Lovett) è riuscito a mettersi al comando alla Brooklands. Per Rogers un avvio non molto positivo lo ha fatto scivolare di alcune posti, mentre Stuart Marston (Maranello Sales) ha approfittato del traffico per passare Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) all'uscita di Luffield.

La lotta al vertice si è accesa e Simmerson si è portato in seconda posizione ai danni di Marston, superato poco dopo anche da Rogers.

La Safety Car nella seconda parte della gara ha permesso a Smith (che era partito dalla pitlane dopo aver optato per gli pneumatici nuovi) di recuperare il gruppo e di superare Marston per la quarta posizione subito dopo la ripartenza. Anche Simmerson ha approfittato della distrazione del leader Rees per superarlo. Con la lotta per la vittoria aperta ai quattro piloti, Rogers e Smith sono riusciti a superare Rees, mentre Simmerson ha chiuso la corsa con una bella vittoria che gli ha consegnato i punti necessari per andare in testa classifica, superando Paul Hogarth, messo fuori causa per alcuni problemi tecnici.