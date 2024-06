Le Finali Mondiali Ferrari 2024 a Imola

La prossima edizione delle Finali Mondiali Ferrari si svolgerà nell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 16 al 20 ottobre 2024. Si tratta di un ritorno, a due anni di distanza, dall’ultima apparizione: il circuito emiliano-romagnolo, infatti, era stato teatro delle Finali Mondiali nel 2022.

La prima volta, invece, sul tracciato che porta il nome del fondatore e del figlio della Casa di Maranello risale al 1998, quando la protagonista in pista era la F355 Challenge.

Il prossimo anno invece vedremo in azione la nuova Ferrari 296 Challenge, svelata al Mugello in questi giorni, durante le attuali Finali Mondiali 2023. Nello stesso weekend in Toscana sono stati premiati i campioni del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2023 e sono state celebrate la Ferrari 499P, vincitrice dell’ultima edizione della 24 Ore di Le Mans nel FIA World Endurance Championship e la Ferrari 296 GT3, prima al traguardo nella 24 Ore del Nürburgring.