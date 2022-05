Ritorna l’appuntamento con Know the track e, in questa occasione, il pilota di Ferrari of Westlake Matt Kurzejewski ci illustra i segreti per affrontare al meglio la difficile e tecnica curva 9 del tracciato di Watkins Glen. Questa piega rappresenta il tratto più lento del veloce circuito di New York e Kurzejewski ci spiega come approcciare al meglio questo punto e come affrontarlo al meglio per non perdere troppo tempo sul giro.