A Indy l’ultimo atto del Ferrari Challenge NA prima delle Finali Mondiali

Trofeo Pirelli. Con la vittoria schiacciante di domenica scorsa a Indianapolis, Dylan Medler (The Collection) ha agguantato il primo posto nella classe Trofeo Pirelli a due gare dal termine. Medler è partito davanti al vincitore di sabato, Matias Perez Companc (Ferrari of Central Florida), e ha tenuto a distanza il suo avversario per tutto il tempo. Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) - arrivato all’appuntamento di Indianapolis in testa alla classifica generale - è salito sul terzo gradino del podio dopo il quinto posto di sabato. Perrina si presenterà alle Finali Mondiali a tre punti da Medler.

Nel Trofeo Pirelli Am, il fine settimana si è fatto interessante fin da subito con i due principali contendenti schierati fianco a fianco sulla griglia di partenza. Tuttavia, sia Brian Cook (Ferrari of Seattle) sia Tony Davis (Continental AutoSports) non sono riusciti ad arrivare alla curva 1, poiché la Ferrari di Cook ha colpito la fiancata di quella di Davis e i due sono andati a sbattere contro la parete a lato del tracciato. L'incidente, che ha innescato la bandiera rossa, ha proiettato in prima posizione David Musial Sr. (Ferrari of Lake Forest). Musial è andato a vincere, mentre Ofir Levy (Ferrari of Silicon Valley) ha ottenuto il secondo posto consecutivo e John Horejsi (Ferrari of Vancouver) ha eguagliato il suo miglior risultato stagionale raggiungendo la terza piazza.

Coppa Shell. Dopo la corsa movimentata del sabato, Gara 2 di Coppa Shell è stata ben più pulita e ha visto Rey Acosta (The Collection) conquistare la seconda vittoria del weekend. Acosta è partito di nuovo in pole position e ha mantenuto il primo posto fino alla fine, mentre il leader della classifica Eric Marston (Ferrari of Westlake) si è ripreso dopo un sabato difficile e ha concluso secondo in Gara 2. Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) ha mantenuto il quarto posto per tutta la prova per poi agguantare il podio nelle fasi finali, quando Robert McWilliams (Ferrari of Washington) è finito fuori strada a cinque minuti dalla fine.

In Coppa Shell Am, Roy Carroll (Foreign Cars Italia) ha trascorso un weekend da vero protagonista e ha conquistato la vittoria anche in Gara 2, al termine di una corsa certamente più tranquilla rispetto a quella del sabato. Mentre Carroll ha ottenuto il primo posto, i due piloti della Ferrari of Central New Jersey, Jeffrey Nunberg, e il leader della classifica, Roger Monteforte, hanno completato il podio rispettivamente in seconda e terza posizione.

488 Challenge Evo. Dopo una stagione quasi perfetta con nove vittorie e 10 pole position, Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) ha conquistato il campionato della classe 488 Challenge Evo Trofeo Pirelli con oltre 70 punti. Nella gara di domenica, Perrina ha agguantato la vittoria dopo che un passo falso al primo giro ha fatto perdere la leadership a Logan Broughton (Ferrari of Lake Forest). Il giovane è balzato al primo posto a 22 minuti dalla fine, scattando con efficacia nel momento in cui la bandiera gialla ha lasciato il posto a quella verde, al termine di un regime di Safety Car. Sia in gara sia nella classifica finale del campionato, Broughton ha mantenuto il secondo posto e Jason McCarthy (Wide World Ferrari) si è classificato terzo.

Il campionato della classe 488 Challenge Evo Coppa Shell si è deciso non solo all'ultima gara della stagione, ma anche all'ultimo giro: alla fine è stato Matthew Dalton (Ferrari of Long Island) a conquistare il titolo. Dalton è arrivato alla prova di domenica con otto punti di vantaggio su Gerdas Venslovas (Continental AutoSports), ma è partito due posizioni dietro al suo avversario. Venslovas è salito al secondo posto e ha guadagnato anche il punto per il giro più veloce, mettendosi quasi in tasca la vittoria del campionato. Tuttavia, in seguito a un tentativo di sorpasso troppo audace nelle ultime curve, il pilota ha danneggiato la propria Ferrari: l’impatto lo ha costretto allo stop a pochi metri dalla bandiera a scacchi. Di conseguenza, Dalton ha ottenuto il quarto posto e, in ultima analisi, ha vinto il campionato.

Joel Rosenbacher (Ferrari of Lake Forest) ha ottenuto la vittoria finale della Coppa Shell per la 488 Challenge Evo, con Enoch Hurd (Ferrari of Atlanta) secondo e il compagno di squadra di Rosenbacher, Henry Hummel (Ferrari of Lake Forest) terzo.

Finali in Italia. Le Finali Mondiali concluderanno la stagione del Ferrari Challenge North America dal 16 al 20 ottobre e determineranno i campioni delle classi 296 Challenge Trofeo Pirelli e Coppa Shell dopo sei round negli Stati Uniti e in Canada.

Quest'anno le Finali si svolgeranno all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola e vedranno la partecipazione dei piloti del Ferrari Challenge provenienti da tutto il mondo.

Tutte le gare, comprese le repliche di questo fine settimana a Indianapolis, sono disponibili sul canale YouTube Ferrari.