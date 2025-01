Il Ferrari Challenge in scena a Las Vegas in occasione del GP di Formula 1

La stagione 2024 del Ferrari Challenge North America si è conclusa ufficialmente a ottobre, ma molti concorrenti tornano in pista questo fine settimana per un evento unico che andrà in scena sotto i riflettori del Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas.

Se questo sarà il secondo anno consecutivo in cui Las Vegas ospiterà la Formula 1, si tratta invece della prima volta che sarà presente una serie di supporto.

Circa 40 piloti hanno colto l'opportunità di gareggiare a Las Vegas e ognuno di loro mostrerà le proprie abilità al volante di una Ferrari 296 Challenge, impegnati sul circuito di 6,2 chilometri che conta 17 curve e la famosa Strip, sotto le luci per tutto il weekend.

Nel deserto per fare la storia. Il Ferrari Challenge entra nella storia come primo campionato a correre insieme alla Formula 1 al Gran Premio di Las Vegas. La partecipazione della serie è stata annunciata a settembre come un'opportunità per portare ancora più fascino al già straordinario evento.

Tre campioni della stagione 2024 del Ferrari Challenge North America - Dylan Medler (The Collection) nel Trofeo Pirelli, Brian Cook (Ferrari of Seattle) nel Trofeo Pirelli Am ed Eric Marston (Ferrari of Westlake) nella Coppa Shell - sono desiderosi di aggiungere un'ultima vittoria al loro anno trionfale.

Inoltre, quello di Marston è uno dei concessionari Ferrari che percorrerà il breve tragitto da Los Angeles, mentre Ferrari Beverly Hills, Ferrari of Newport Beach e Ferrari of Rancho Mirage sono pronte ad affrontare la nuova sfida davanti a un pubblico locale.

La serie accoglie anche concorrenti provenienti da più lontano, come Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia KK), che si è classificato quarto nel campionato Ferrari Challenge Japan di quest'anno, e Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) che gareggia nel Ferrari Challenge Europe.

Nel fine settimana, non solo Ferrari entrerà nella storia con la presenza del suo monomarca nel programma dell'evento, ma la Casa di Maranello cercherà anche di ottenere la sua prima vittoria in Formula 1 a Las Vegas dopo che Charles Leclerc è partito dalla pole position lo scorso anno, concludendo al secondo posto.

Il “mood” Las Vegas. Ogni appuntamento del weekend permetterà di immergersi nello stile di vita di Las Vegas, non solo in pista ma anche al di fuori. Il paddock del Ferrari Challenge sarà situato nel cuore della Formula 1 Fan Experience, accogliendo tutti gli appassionati desiderosi di ammirare le nuove 296 Challenge. Qui i Tifosi potranno entrare in contatto con i piloti del Ferrari Challenge durante la sessione di autografi del sabato e incontrare altri protagonisti della Scuderia di Formula 1 e della Formula 1 Academy.

In più, i protagonisti del Ferrari Challenge si uniranno ai piloti della Scuderia Ferrari Formula 1, Charles Leclerc e Carlos Sainz, in attività specifiche per Ferrari all’interno dell’Autodromo e anche durante la cerimonia di inizio evento. La Formula 1 apre il suo prestigioso Paddock Club ai partecipanti alla serie durante tutto il weekend.

Programma. I piloti del Ferrari Challenge dovranno imparare in fretta il tracciato di Las Vegas: giovedì 21 novembre, alle 20.05, è prevista una prova unica, seguita da una sessione di qualifiche di mezz'ora alle 23.30. Gara 1 si svolgerà venerdì sera alle 20:10, mentre Gara 2 è in programma sabato alle 18:20. Le gare del Ferrari Challenge saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari e su FerrariRaces.com. Il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas è in programma sabato alle 22.00. Gli orari indicati sono locali.