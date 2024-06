Il Ferrari Challenge Europe da Jerez in tutto il mondo. Dove vederlo in streaming e tv

Il terzo appuntamento stagionale del Ferrari Challenge Europe approda in Spagna per il primo di un trittico di eventi affacciati sul Mar Mediterraneo, che vedrà Portimao e Le Castellet prima della pausa agostana. Prosegue non solo il seguito di pubblico sugli spalti del campionato ma anche l’esposizione mediatica attraverso le coperture televisive e streaming del fine settimana. SI ricorda che le qualifiche e le gare saranno comunque trasmesse sul canale Youtube Ferrari con commento in lingua inglese e accesso gratuito.

In Italia sarà Sky a trasmettere le gare, tutte in diretta, sia sabato che domenica sul canale Sky Sport Max (205). In Gran Bretagna la stessa piattaforma satellitare trasmetterà su Sky Sports F1 sabato alle 19.15 e alle 23.45 e domenica alle 18 e alle 19, mentre in Germania Sky Sport F1 prevede differite nei giorni seguenti.

Live tutte le gare in Francia, Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia su DAZN, così come il Paese ospitante la Spagna, mentre su ViaPlay in Finlandia, Danimarca, Islanda, Olanda, Svezia, Polonia e Norvegia, dove si potranno seguire le imprese dei tanti piloti nazionali.

Non solo Europa. Il campionato del Cavallino Rampante avrà ampia copertura anche fuori dal Vecchio Continente: in USA diretta di tutte le gare sulla tv free Speedsport1, ad Honk Kong e Indonesia, Filippine e Tailandia su BeIN, mentre in Sud Corea su DAZN. Copertura anche in Cina grazie a streaming e social media.