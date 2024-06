Il Ferrari Challenge completa la prima giornata a Road America

Trofeo Pirelli. Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) si è assicurato la vittoria nella gara di sabato, scattando dalla pole position e non cedendo mai il comando per i trenta minuti di gara. La prova, che si è svolta interamente in regime di bandiere verdi, è iniziata senza problemi per il leader del campionato, il quale nelle battute finali ha subito la crescente pressione di Onofrio Triarsi (Ferrari of Central Florida), che ha rapidamente ridotto il distacco nell'ultimo giro, transitando al traguardo con un ritardo di soli 0’’504. Manny Franco (Ferrari of Lake Forest) ha conquistato il terzo posto, ma è rimasto indietro di circa tre secondi dopo aver perso la posizione di partenza in prima fila alla prima curva. Con la gara che si è svolta interamente in regime di bandiera verde, il ritmo e la gestione degli pneumatici sono diventati le chiavi per dominare le notevoli velocità e le curve impegnative che Road America offre ai concorrenti.

Nella categoria Am, è stato Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) ad aggiudicarsi nuovamente la vittoria su Brian Cook (Ferrari of Seattle) e Tony Davis (Continental Autosports), rispettivamente secondo e terzo. Il trio ha dato vita a una bella sfida per le posizioni di vertice, con Davis in particolare che cercava di avanzare, prima di iniziare a soffrire in termini di passo nel corso della prova per il progressivo degrado delle gomme. La competitività della gara è stata testimoniata dal fatto che il trio sia transitato al traguardo separato da un solo secondo.

Coppa Shell. Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo), scattato dalla pole position, si è aggiudicato la vittoria nella gara di sabato con un vantaggio di 1’’4 secondi sul suo più diretto avversario, David Voronin (Foreign Cars Italia). Il successo è risultato di particolare importanza per Root, che attualmente è in testa al campionato, ma che non saliva sul gradino più alto del podio dal weekend inaugurale di Miami. Grey Fauvre (Ferrari of San Francisco) ha conquistato il terzo posto, ma alla fine non è stato coinvolto nella lotta per la vittoria, finendo a nove secondi dai primi due.

In Coppa Shell AM Bruce Cleveland (Ferrari of Silicon Valley) ha confermato che il ritmo-gara già mostrato a Sonoma non fosse frutto di una casualità ottenendo un'altra vittoria a Road America, precedendo alla bandiera a scacchi Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills), staccata di nove secondi, e Dan Cornish (Ferrari of Austin).

Il programma. Il Ferrari Challenge torna in pista domenica per le ultime gare della stagione nordamericana del 2023. Le qualifiche prenderanno il via alle 10.10 e si protrarranno fino alle 11.25, mentre le gare prenderanno il via con la prima bandiera verde alle 13.40 per la categoria Coppa Shell e il Trofeo Pirelli alle 14.35. Tutte le sessioni di qualifica e di gara potranno essere seguite in diretta su live.ferrari.com (gli orari indicati sono locali).